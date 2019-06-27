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ОПЗЖ заявляет о нападении радикалов на общественную приемную в Харькове

Новости » Политика    27.06.2019 - 11:10
ОПЗЖ заявляет о нападении радикалов на общественную приемную в Харькове
Фото: приемная ОПЗЖ после нападения (zagittya.com.ua)

Харьковские оппозиционеры по факту случившегося подали заявление в полицию

В 3:40 утра 27 июня в Харькове радикалы совершили нападение на общественную приемную политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) и ее сооснователя, народного депутата Юрия Бойко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт политсилы.

"Сначала группа неизвестных начала закидывать здание шариками, наполненными веществом, похожим на зеленку, которые рикошетили, разбиваясь об асфальт. Затем воинствующие молодчики подбежали к окнам и входной стеклянной двери и одновременно начали бить железными прутами. Сделав свое грязное дело, скрылись в неизвестном направлении. Разбиты двери, повреждены стены. Трусливая и бессмысленная жестокость", – говорится в сообщении.

Сообщается, что харьковские оппозиционеры по факту случившегося подали заявление в полицию.

"Никакие провокации и угрозы не запугают оппозиционеров. И как бы не хотели запугать людей эти нанятые "титушки" и лжепатриоты, "желаемого эффекта" данные провокационные действия не произведут. Оппозиционная политическая сила будет отстаивать мир и прекращение военных действий в Донбассе. А люди все видят и понимают и дадут свою оценку 21 июля", – сообщили в партии.

ОПЗЖ заявляет о нападении радикалов на общественную приемную в Харькове

Напомним, накануне, 26 июня, в Харькове открылась общественная приемная ОПЗЖ. На ее открытие приехал Юрий Бойко. Сотни харьковчан пришли на встречу с народным депутатом. Главными вопросами были: когда закончится война в Донбассе и есть ли возможность снизить тарифы.

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