ОПЗЖ требует от Зеленского взять под личный контроль расследование обстрела "112 Украина"

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В ОПЗЖ заявили, что на телеканал "112 Украина" и его журналистов оказывается давление

"Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) требует от президента Украины Владимира Зеленского взять под личный контроль расследование обстрела телеканала "112 Украина". Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заявление партии.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" решительно осуждает беспрецедентное давление, которое оказывается на телеканал "112 Украина" и его журналистов. Это настоящий террор, который совершается радикалами при полном попустительстве всех государственных структур: президента, главы МВД, генерального прокурора, а также Службы безопасности Украины", – говорится в заявлении партии.

По данным ОПЗЖ, уже больше недели журналисты телеканала находятся под прессингом: им и членам их семей постоянно присылают угрозы.

"И вот теперь эти угрозы стали воплощаться в реальность: в ночь на субботу, 13 июля, здание, в котором находится телеканал, обстреляли из гранатомета! И все это в XXI веке, в самом центре Европы! Это не просто нарушение свободы слова и давление на СМИ! Это откровенный терроризм и бандитизм, который радикальные молодчики развернули в столице Украины! На инцидент уже отреагировали в ОБСЕ. Ее представитель по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение, назвав его "недопустимым актом запугивания". В то же время от руководства Украинского государства и глав силовых ведомств нашей страны ничего подобного так и не прозвучало", – отметили в политической партии.

Также руководство политической силы обратилось во все инстанции с требованием расследовать преступления против украинских журналистов.

"Мы, "Оппозиционная платформа – За жизнь", обращаемся ко всем органам власти – президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе Министерства внутренних дел Арсену Авакову, генеральному прокурору Юрию Луценко, врио главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову. Хватит игнорировать такие вопиющие преступления против украинских журналистов!", – заявили в партии.

В заключение в политсиле призвали наказать виновных в теракте и обеспечить защиту работникам "112 Украина".

"Под давлением общественности СБУ открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса – террористический акт. Однако мы знаем, как в Украине умеют "заминать" неудобные дела. Потому требуем тщательно и в кратчайшие сроки расследовать этот инцидент, и в самое ближайшее время наказать всех виновных, а также обеспечить подобающую защиту всем работникам телеканала и больше не допускать подобных угроз! Наша партия будет держать этот вопрос на жестком контроле. "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от всех вышеперечисленных государственных лиц немедленной реакции на происходящее и прекращения террора против украинских СМИ!", – резюмируется в заявлении.