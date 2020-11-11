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Оппозиция Армении заявила о парламентском кризисе

Ереван, Среда 11 ноября 2020 23:54
Оппозиция Армении заявила о парламентском кризисе
Фото: протесты в Армении (twitter.com NicaCollective)
Автор: Артур Родивилов

Оппозиция в Армении расценивает как кризис провал заседания совета парламента, который должен был принять решение о созыве заседания законодательного органа. Попытки созвать заседание будут предприняты в четверг, 12 ноября.

Об этом представитель совета, секретарь оппозиционной партии "Процветающая Армения" Арман Абовян, передает ТАСС.

Совет должен определить, ставить ли на повестку возможного внеочередного заседания Национального собрания вопрос об отставке премьер-министра Никола Пашиняна.

"Кворум не собрался, заседание совета парламента не состоялось. Это означает, что в стране парламентский кризис", - заявил Абовян.

Напомним, что парламент Армении не смог проголосовать вопрос об отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Не было кворума для проведения заседания.

На протестах в Армении оппозиция потребовала запустить процесс импичмента премьер-министра Никола Пашиняна. Протест в центре Еревана разошелся, избежав разгона силовиками.

Сегодня протесты в Армении сопровождались массовыми задержаниями. Демонстранты несогласны с капитуляцией в Нагорном Карабахе и требуют отставки Пашиняна. Оппозиция уже сформировала "Комитет национального спасения".

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