"Оппозиционный блок" зарегистрировал проект об отмене "языкового закона"

Фото: принятие "языкового закона" (РБК-Украина)

В "Оппозиционном блоке" считают, что "языковой закон" был принят с грубыми нарушениями

"Оппозиционный блок" 16 июля зарегистрировал под номером 10459 законопроект о признании утратившим силу скандального языкового закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом сообщает пресс-служба "Оппозиционного блока".

Авторами законопроекта выступили народные депутаты от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, Александр Вилкул, Евгений Мураев.

Они отмечают, что Конституция и ратифицированные Украиной Рамочная конвенция Совета Европы о защите национальных меньшинств и Европейская хартия региональных языков гарантируют свободное развитие, использование и защиту всех языков национальных меньшинств, проживающих на территории Украины. Языковой закон, по мнению нардепов, нарушает эти нормы в части гарантий развития русского и других языков нацменьшинств (ст. 10 и 11) и в части запрета дискриминации (ст. 24).

Кроме того, в "Оппозиционном блоке" считают, что "языковой закон" был принят с грубыми нарушениями.

"Председательствующий на заседании Андрей Парубий вынес его на голосование, нарушив четко описанную Регламентом процедуру. Также зафиксированы многочисленные факты неперсонального голосования народных депутатов, грубо нарушающие требования Конституции и Регламента Верховной рады", - обьяснили в политсиле.

Лидер фракции Вадим Новинский подчеркнул, что в вопросе языков многонациональной двуязычной страны, какой является Украина, очень важно соблюдать конституционные права каждого гражданина.

"Оппозиционеры последовательно выступают за украинский язык как государственный, за свободное развитие русского языка, за доступ к образованию на родных языках национальных меньшинств. Но "Оппозиционный блок" не допустит разжигания в Украине еще и языковой войны", - отметили в пресс-службе.

Как известно, 21 июня 2019 года "Оппозиционный блок" передал в Конституционный суд Украины конституционное представление о признании языкового закона противоречащим Конституции.

Отметим, "языковой закон" вступил в силу во вторник, 16 июля, через два месяца после опубликования.