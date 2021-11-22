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Опередила план на девять лет: Португалия закрыла свою последнюю угольную электростанцию

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Понедельник 22 ноября 2021 19:06
Опередила план на девять лет: Португалия закрыла свою последнюю угольную электростанцию Фото: Португалия закрыла свою последнюю угольную электростанцию (endesa.com)
Автор: Валерия Полищук

Португалия закрыла свой последний оставшийся угольный завод, прекратив использование загрязняющего окружающую среду материала для производства электроэнергии. Таким образом, Португалия стала четвертой в ЕС страной, которая закрыла угольную электростанцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Завод Pego, который был закрыт в эти выходные, в центральной Португалии был вторым по величине источником углекислого газа в стране. Этот шаг произошел за девять лет до запланированного Португалией прекращения использования ископаемого топлива в 2030 году.

Бельгия, Австрия и Швеция - другие три европейские страны, которые уже прекратили использование угля для производства электроэнергии.

Несмотря на то, что значительные 60%-70% электроэнергии Португалия получает из возобновляемых источников, она по-прежнему в значительной степени зависит от импорта ископаемого топлива для удовлетворения общих энергетических потребностей.

Владельцы закрытой электростанции Pego - группа компаний Tejo Energia - рассматривают возможность перехода на сожжение пеллетов из древесины (гранулированного биотоплива). Хотя представители экологической кампании Europe Beyond Coal предостерегают от такого решения, называя его "нежизнеспособным". В свою очередь советуют сфокусироваться на ветровой и солнечной энергетике.

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