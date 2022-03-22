Оперативная обстановка: в Генштабе рассказали об ситуации на начало 27 суток войны

В Генеральном штабе ВСУ проинформировали о ситуации на фронтах и оперативной обстановке в областях на начало 27-х суток противостояния защитников Украины российскому военному вторжению.

Об этом 22 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Отмечается, что на протяжении последних суток существенных изменений в положении и характере действий сил обороны - не отмечено. При этом защитники Украины продолжали наносить удары по группировкам войск врага, который пытался удержать захваченные рубежи, и преуспели на отдельных направлениях.

Подразделениями Воздушных Сил ВСУ и противовоздушной обороны Сухопутных войск за день поразили более 9 воздушных целей противника: 1 самолет, 6 БПЛА и 2 вертолета, а количество сбитых ракет - уточняется.

Также наша авиация наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе оккупантов, вела воздушные бои и осуществляла перехват воздушных целей.

"Отмечены более активные действия авиации врага за последние сутки", - рассказали в Генштабе.

На Донецком и Луганском направлениях противник продолжает попытки продвинуться и закрепиться, но успеха не имеет.

У противника остаются существенные проблемы с обеспечением своих войск.

"По имеющейся информации, российские оккупационные войска, действующие на территории Украины, имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. Аналогичная ситуация с горючим, пополнение которым осуществляется путем перевозки автоцистернами. Трубопроводное соединение для обеспечения потребностей группировки войск оккупантам организовать не удалось", - говорится в сводке.

Российские захватчики продолжают проводить агрессивную пропагандистскую работу, пытаясь втянуть ВС Беларуси в войну против Украины.

На территории ОРЛО противник продолжает проводить мобилизацию среди "ЛНРовцев". Значительная часть жителей не поддерживает политику оккупантов, не хочет брать в руки оружие и прячется от представителей оккупационных "властей".

"Показательно то, что мобилизация проводится хаотично, люди которых мобилизуют распределяются не по специальностям, большинство из них не имеет никакой военной специальности, потому что никогда не проходили военной службы. С гражданами, имеющими российские паспорта подписываются контракты, а кто имеет только паспорт псевдореспублики - оформляется как доброволец", - рассказали в Генштабе.

Военные ВСУ отбили 13 атак врага и уничтожили 14 танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля. Подразделения ПВО поразили 2 воздушные цели врага. Потери личного состава врага составили около 300 человек. Кроме того, защитники Мариуполя уничтожили патрульный катер "Раптор" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3".