Рада директорів OpenAI виступила проти пропозиції Маска про купівлю компанії

Рада директорів OpenAI відхилила пропозицію мільярдера Ілона Маска про купівлю компанії за 97,4 млрд доларів. Один із керівників, Брет Тейлор, заявив, що OpenAI не продається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

На початку цього тижня генеральний директор OpenAI Сем Альтман дав зрозуміти, що не розглядає пропозицію Маска.

"Я думаю, що він, імовірно, просто намагається нас пригальмувати. Очевидно, що він є конкурентом", - сказав Альтман в інтерв'ю Bloomberg, коли його запитали, чи сприймає він пропозицію Маска серйозно.

Зі свого боку адвокат Маска Марк Тоберофф заявив 14 лютого, що не здивований тим, що OpenAI відхилила пропозицію. Він також спростував твердження OpenAI про те, що компанія не продається на тлі переходу на комерційну основу.

"Звичайно, вони виставляють активи благодійної організації (контроль над комерційним підприємством) на продаж. У цьому і полягає їхня "реорганізація", вони просто продають її собі за меншу ціну, ніж запропонував Маск, збагачуючи членів ради директорів, Альтмана, Брокмана та інших, а не благодійну організацію, як у класичній угоді з власною вигодою", - додав він.

The Hill зазначає, що наприкінці грудня OpenAI оголосила про плани реструктуризації компанії в суспільно корисну корпорацію. Фірма з розробки штучного інтелекту, яка починала як некомерційна організація, зараз має унікальну структуру, в якій некомерційна організація контролює комерційну.