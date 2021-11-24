Опаснее "Дельты": ученые обнаружили новый штамм коронавируса

Ученые из Великобритании предупредили о появлении нового варианта коронавируса, который может быть опаснее всех известных штаммов, включая "Дельту". Отмечается, что мутировавшую версию вируса выявили в Ботсване.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail .

По данным издания, штамм коронавируса с научным названием B.1.1.529 содержит 32 мутации, что указывает на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Вирусолог из Имперского колледжа Лондона Том Пикок назвал комбинацию изменений в белке у нового варианта "ужасающей".

Он предупредил, что новый вариант коронавируса потенциально может быть "хуже, чем что-либо еще", включая доминирующий в мире штамм "Дельта".

По словам генетика из Университетского колледжа Лондона Франсуа Баллу, на сегодняшний день обнаружено 10 случаев этого штамма. Ученый предположил, что вариант B.1.1.529 мог появиться у пациента с ВИЧ-инфекцией.