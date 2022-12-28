ua ru
Ср, 28 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Опади, сильний вітер та підтоплення: синоптики дали прогноз погоди на завтра.

Новость на русском →
Середа 28 грудня 2022 14:49
Опади, сильний вітер та підтоплення: синоптики дали прогноз погоди на завтра. Фото: у деяких областях України завтра очікується невеликий сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У четвер, 29 грудня, у деяких областях України очікується невеликий сніг. Вдень температура повітря збільшиться до +9.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, опади у вигляді снігу завтра очікуються у Чернігівській та Сумській областях. У Карпатах місцями сильний вітер – 15-20 м/с.

Температура вночі опуститься до 1-4 градусів морозу. При цьому вдень стовпчик термометра покаже 0-5 градусів із позначкою "плюс", на заході та півдні країни - до +4...+9.

Опади, сильний вітер та підтоплення: синоптики дали прогноз погоди на завтра.

Також синоптики попереджають про небезпечні гідрологічні явища у Волинській області.

За їхніми даними, 29 грудня - 1 січня на річці Прип'ять та Вижівка під час підйому рівнів води з добовою інтенсивністю 1-5 см відбуватиметься подальше затоплення заплав.

"Можливе досягнення відміток затоплення сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок в окремих прирічкових населених пунктах Ковельського району Волинської області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомляли метеорологи, протягом 28 грудняна Івано-Франківському високогір'ї прогнозується лавинна небезпека, тож українцям варто утриматися від походів у гори.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода
NEWS
Зможуть збивати Shahed. Україна планує розробити дрони класу "повітря-повітря"
Зможуть збивати Shahed. Україна планує розробити дрони класу "повітря-повітря"
DAILY
Сергій Марченко: Західні країни не планували давати Україні кошти, бо не планували війну
Ростислав Шаправськийголовний редактор Сергій Марченко: Західні країни не планували давати Україні кошти, бо не планували війну