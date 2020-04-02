В ОП разрабатывают концепцию оценки социально-экономического состояния областей

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ОП также разрабатывают концепцию оценки деятельности областных государственных администраций

Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов сообщил о разработке концепции оценки социально-экономического состояния областей и деятельности областных государственных администраций на основе максимально объективных количественных параметров. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

Трофимов отметил, что она позволит сравнивать результаты деятельности ОГА в межрегиональном и временном разрезе и помогать определять точки, где облгосадминистрации могут прилагать усилия для улучшения ситуации.

"Поэтому мы выбрали двухуровневый индекс оценки деятельности ОГА, в котором верхний уровень будет рассчитываться по отраслевому принципу распределения полномочий, а нижний - на основе набора параметров для оценки деятельности в каждой отрасли, что могут меняться при необходимости", - подчеркнул Трофимов, курирующий региональную политику в ОП.

В ближайшее время концепция должна быть представлена президенту Украины Владимиру Зеленскому и утверждена правительством.

Напомним, в Минздраве объяснили, почему карантин в Украине начался до вспышки коронавируса.