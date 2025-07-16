ОП ефективно працює над зниженням цін на ліки, реформою фармринку, - депутат

Завдяки ефективній координації процесу з боку Офісу президента, зокрема заступниці керівника Ірини Верещук, вдалось досягти відчутного прогресу у реалізації рішення РНБО щодо реформування фармацевтичного ринку та зниження цін на ліки для громадян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата від фракції "Слуга народу" Юрія Заславського.

"Професійна модерація процесу з боку Ірини Верещук відіграє ключову роль. Вона не просто координатор, а справжній арбітр, який зумів об’єднати навколо одного столу всі сторони - профільні міністерства, представників ринку, громадськість і експертне середовище", - наголосив депутат.

За словами Заславського, під керівництвом Верещук організовано системну міжвідомчу роботу, включно з проведенням регулярних штабів, на яких відбувається моніторинг виконання рішень РНБО та ініціатив президента.

"Завдяки цій скоординованій роботі вже напрацьовано низку проєктів нормативних актів, які мають забезпечити зниження цін на ліки та зробити їх більш доступними для українців", - додав парламентар.

Він також підкреслив, що нинішній підхід до реформування фармацевтичної сфери базується на комплексності, відкритості й постійному зворотному зв’язку з усіма учасниками ринку. Все це забезпечує заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.