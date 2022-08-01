В ОП анонсировали телефонные переговоры Зеленского и Байдена

В ближайшее время может состояться разговор лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена. Организацией звонка занимаются представители президентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОП Украины.

Это произошло в рамках постоянного диалога руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный, которые провели телефонный разговор с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном, советником Президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли. Представители Украины проинформировали американскую сторону об оперативной обстановке и потребностях нашей армии. Андрей Ермак, Дмитрий Кулеба и Валерий Залужный отметили весомый вклад Соединенных Штатов в усиление обороноспособности Украины.