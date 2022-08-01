В ОП анонсировали телефонные переговоры Зеленского и Байдена
В ближайшее время может состояться разговор лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена. Организацией звонка занимаются представители президентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОП Украины.
Это произошло в рамках постоянного диалога руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный, которые провели телефонный разговор с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном, советником Президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.
Представители Украины проинформировали американскую сторону об оперативной обстановке и потребностях нашей армии.
Андрей Ермак, Дмитрий Кулеба и Валерий Залужный отметили весомый вклад Соединенных Штатов в усиление обороноспособности Украины.
Напомним, в начале марта в телефонном режиме Зеленский и Байден обсудили санкции против РФ и оказание оборонительной поддержки нашей стране.
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