ООН призывает немедленно прекратить боевые действия в Мариуполе для эвакуации населения

Координатор ООН по кризису в Украине Амин Авад призвал немедленно прекратить боевые действия в Мариуполе, чтобы мирное население могло эвакуироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"В Мариуполе на кону поставлены жизни десятков тысяч, в том числе женщин, детей и стариков. Нам нужна пауза в борьбе прямо сейчас, чтобы спасти жизнь. Чем дольше мы будем ждать, тем больше жизни будет под угрозой. Им нужно позволить безопасно эвакуироваться сейчас, сегодня. Завтра может быть слишком поздно " - сказал Авада.

В заявлении ООН говорится, что в городе, который был сильно разрушен после осады российскими войсками в течение нескольких недель, находится в ловушке около 100 тысяч мирных жителей.

Авад сказал, что православная Пасха, которую отмечают и в России, и в Украине, предоставила возможность прекратить военные действия.

"Во время редкого календарного совпадения религиозных праздников православной Пасхи, Песаха и Рамадана пришло время сосредоточиться на нашей общей человечности, отбросив разногласия", - сказал Авад.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал приостановить борьбу на православную Пасху.