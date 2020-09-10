ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В ООН призвали США и РФ продлить ядерную сделку независимо от участия Китая

Нью-Йорк, Четверг 10 сентября 2020 07:09
В ООН призвали США и РФ продлить ядерную сделку независимо от участия Китая
Фото: Антониу Гутерриш (flickr.com/european_parliament)
Автор: Артур Родивилов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что России и США следует продлить СНВ-3 (договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) независимо от позиции Китая. Изначально США предлагали РФ убедить Китай присоединиться к переговорам.

Об этом сообщает Japan Times.

Он также отметил, что в настоящее время "большую важность имеют максимально широкие рамки ядерного разоружения с участием всех заинтересованных стран".

В августе стало известно, что США отказались от требования об обязательном участии Китая в переговорах о контроле над ядерными вооружениями.

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли тогда говорил, что США готовы пойти на продление договора, если Россия поддержит более масштабные договоренности о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов. При этом он отмечал, что такой договор все же должен затрагивать и Китай.

Напомним, сейчас США решают вопрос о продлении стратегического договора о контроле над вооружениями с Россией. Договор СНВ-3 был подписан Россией и США в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои стратегическое наступательное вооружение таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц.

РБК-Украина писало, что США надеется заключить ядерную сделку с Россией и Китаем.

Также сообщалось, что США настаивают на привлечении Китая к переговорам о контроле над ядерными вооружениями, однако Пекин пока отвергает такую возможность.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире ядерное соглашениеядерная безопасность
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь