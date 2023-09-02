ООН підготувала нові умови Кремлю для відновлення "зернової угоди", - Анадолу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Ajansı.

Найбільш важливими елементами пакету є включення в систему SWIFT європейської дочірньої компанії Російського сільськогосподарського банку (Россільгоспбанку) і випуск заморожених активів російських компаній з виробництва добрив у Європі.

Видання зазначає, що інші формули, висунуті як альтернатива угоді, створюють проблеми з точки зору безпеки і витрат.

"Росія, яка заявляє, що занепокоєна тим, що зерно, що прямує до розвинених країн, пропонує відправити 1 мільйон тонн зерна до Туреччини, яке буде відправлено до найменш розвинених країн після обробки в Туреччині за фінансової підтримки Катару", - йдеться в матеріалі.

Однак порівняно з обсягом операцій Чорноморського зернового підприємства, яке дає змогу відвантажувати по всьому світу близько 33 млн тонн зерна за один рік, 1 мільйон тонн зерна, пропонований Росією, залишається значно нижчим за потреби.

Відсутність достатньої кількості зерна для нужденних може призвести до швидкого зростання цін на ринках і спровокувати глобальну кризу.

Вихід Росії із зернової угоди

У липні поточного року Російська Федерація заявила про вихід із зернової угоди через нібито "невиконання її умов". Зокрема країна-терорист почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

Туреччина, зі свого боку, намагається переконати Москву повернутися до угоди, яку було укладено за посередництва Анкари та ООН.

Зокрема, очікується, що найближчим часом Ердоган відвідає Москву, щоб переконати Путіна повернутися до "зернової угоди".

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