Если ООН не отреагирует на выборы в Госдуму в ОРДЛО, то оживлять ее уже поздно, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН отреагировать на проведение выборов в Госдуму РФ на территории ОРДЛО и раздачу российских паспортов жителям оккупированных районов. Если организация не отреагирует на эти факты, то "оживлять ее уже поздно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского на Генассамблее ООН .

"ООН это не дебаты. Это возможность задать прямые и откровенные вопросы. Например, выдача сотням тысячам украинский на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и пренебрежения к международному праву?" - сказал Зеленский.

Он напомнил, что Россия сама об этом постоянно заявляет и заставляет наших граждан Украины принимать участие в выборах в российский парламент.

"Если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно. Но я верю, что не поздно и ООН должна поддержать тех, кто хочет изменить мир к лучшему", - резюмировал глава государства.