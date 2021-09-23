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Если ООН не отреагирует на выборы в Госдуму в ОРДЛО, то оживлять ее уже поздно, - Зеленский

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Нью-Йорк, Четверг 23 сентября 2021 00:19
Если ООН не отреагирует на выборы в Госдуму в ОРДЛО, то оживлять ее уже поздно, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН отреагировать на проведение выборов в Госдуму РФ на территории ОРДЛО и раздачу российских паспортов жителям оккупированных районов. Если организация не отреагирует на эти факты, то "оживлять ее уже поздно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского на Генассамблее ООН.

"ООН это не дебаты. Это возможность задать прямые и откровенные вопросы. Например, выдача сотням тысячам украинский на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и пренебрежения к международному праву?" - сказал Зеленский.

Он напомнил, что Россия сама об этом постоянно заявляет и заставляет наших граждан Украины принимать участие в выборах в российский парламент.

"Если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно. Но я верю, что не поздно и ООН должна поддержать тех, кто хочет изменить мир к лучшему", - резюмировал глава государства.

Володимир Зеленський виступає на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Володимир Зеленський виступає на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Posted by Офіс Президента України on Wednesday, September 22, 2021

Напомним, организацию и проведение выборов в Госдуму РФ на территории оккупированного Крыма и ОРДЛО осудили и не признали ряд стран, включая США, Германию, государства-члены ЕС и другие.

Отметим, СБУ и прокуратура Крыма возбудили уголовные дела по факту незаконной организации и проведения на территории оккупированного полуострова выборов в Госдуму РФ.

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