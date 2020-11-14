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В ООН назвали количество лиц без гражданства в Украине

Украина, Суббота 14 ноября 2020 06:21
В ООН назвали количество лиц без гражданства в Украине
Фото: флаг ООН (pon.org.ua)
Автор: РБК-Украина

В Украине проживают более 36 тысяч лиц без гражданства. Такие данные приводит Управление ООН по делам беженцев.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

По словам начальника Управления в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и проставления апостиля Ирины Дубиковской, такие люди отсутствуют в официальных статистиках и часто существуют на грани выживания, их нередко изолируют от общества и лишают базовых прав.

"У людей без гражданства нет свидетельства о рождении, паспорта или любого другого удостоверения личности. Без документов они часто не имеют возможности учиться, заключать браки и даже обращаться за медицинской помощью. В случае смерти такого лица не выдается свидетельство о смерти и не происходит официальное захоронение. А это означает, что в условиях пандемии, миллионы таких лиц во всем мире остались один на один с этой опасной угрозой", - сказала Дубиковская.

Большинство лиц без гражданства в Украине - это дети, рожденные на неподконтрольной украинской власти территории Крыма, Донецкой и Луганской областей, бездомные лица, люди пожилого возраста, которые являются обладателями советских паспортов (преимущественно в сельской местности), и осужденные лица.

Ранее РБК-Украина писало, что в первые девять месяцев 2020 года Государственная миграционная служба Украины признала беженцами 17 граждан Российской Федерации. В прошлом году таких было меньше.

По состоянию на 1 октября в Украине официально зарегистрированы 1276 беженцев и 878 человек, которые нуждаются в дополнительной защите.

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