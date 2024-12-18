Оновлений електричний кросовер Skoda Enyaq показали на перших офіційних зображеннях

Чотири роки тому електромобіль Skoda Enyaq став першим кросовером на модульній платформі MEB і другою електричною моделлю бренда після сітікара Citigo iV. Через два роки в гамі з'явилася купеподібна модифікація, а 2023 року відбулася їх технічна модернізація. Тепер настав час для планового рестайлінгу, і його провісником стали фірмові ескізи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Судячи з зображень, Enyaq приміряє новий фірмовий стиль Modern Solid, головна прикмета якого – перекроєне обличчя Tech Deck Face з двоповерховою оптикою та єдиною смугою на всю ширину передка.

Також заявлено появу просунутих матричних фар, темного декору і нового зеленого кольору кузова Olibo. При цьому новий передок не тільки освіжить зовнішній вигляд кросовера, а й дозволить покращити його аеродинаміку, що позитивно позначиться на дальності ходу. До речі, купеподібна версія і так вважається найаеродинамічнішою моделлю у всій модельній гамі чеського бренду.

Напевно будуть і технічні зміни, але про них поки що не повідомляється. Зараз Skoda Enyaq пропонується у версіях із заднім (170 або 286 к.с.) та повним приводом (286 або 340 к.с.), ємність тягової батареї – 55 або 82 кВт*год. Прем'єра оновленого сімейства Skoda Enyaq відбудеться наступного року.