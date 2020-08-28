Онлайн сервисами "Закарпатгаз Сбыта" пользуются более 100 тысяч потребителей

Газовый вентиль (УНИАН)

В период карантинных ограничений значительно возросло количество закарпатцев, которые для решения газовых вопросов используют Личный кабинет на сайте 104.ua, а также чат-боты 7104ua в мессенджерах Viber и Telegram.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Закаопатгаз Сбыт".

"Если в начале года этими сервисами пользовались 90 тысяч клиентов ООО "Закарпатгаз Сбыт", то по состоянию на 1 августа их количество достигло 111 тысяч. Самым популярным среди потребителей газа на Закарпатье остается Личный кабинет на 104.ua. По состоянию на 1 января 2020 года было зарегистрировано 81173 закарпатца, а 1 августа Личным кабинетом уже пользовалось более 92 тысяч жителей области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что чат-бот в Viber используют более 18,7 тысяч закарпатцев. Это вдвое больше, чем было в начале года. Чат-бот в мессенджере Telegram запустили недавно, число его пользователей постоянно растет.

"Количество клиентов, которые пользуются онлайн сервисами "Закарпатгаз Сбыта", увеличивается ежемесячно. Сейчас у нас работает ряд дистанционных сервисов, с помощью которых закарпатцы могут просмотреть историю потребления и оплат, передать показания счетчика, сверить лицевые счета, оплатить за газ, – рассказывает директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинець. – Использование этих платформ позволяет не только избегать массовых скоплений в период карантина, но и экономить время и средства. Ведь при оплате через онлайн сервисы применяется наименьшая банковская комиссия".

В компании напоминают, что в период карантинных ограничений было внедрено экспресс-регистрацию на сайте 104.ua, которая позволяет создать Личный кабинет с помощью всего одного звонка.

Для экспресс-регистрации на сайте 104.ua нужно: