На Оман обрушился тропический шторм, есть жертвы

visuals from the wilayat of Barka as the cyclone Shaheen is expected to make landfall shortly. #Oman #CycloneShaheen #Al_Amerat #Al_Amri #سلطنة_عمان #بحر_العرب #اعصار_شاهين #Cyclone #Muscat #rain #شاهين #الحاله_المداريه pic.twitter.com/Z5q14dGLLi