Олімпіада-2024: "Шахтар" делегував до збірної України п'ять футболістів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tribuna.com .

"Гірники" відрядять до команди Руслана Ротаня 5 футболістів. Вони потраплять до заявки України на футбольний турнір Олімпіади.

Воротар Кіріл Фесюн, півзахисники Дмитро Криськів, Олег Очеретько та Кирило Сігеєв, а також форвард Данило Сікан поїдуть на прем'єрні для футбольної команди Ігри. Поза заявкою опинилися два зірковіших виконавці. Керманич олімпійської збірної нібито розраховував на хавбеків Георгія Судакова та Артема Бондаренка.

Україна потрапила до групи B турніру. Там суперниками "синьо-жовтих" стануть збірні Іраку, Марокко та Аргентини. Перший матч українці зіграють 24 липня проти іракців. У плей-офф вийдуть дві найкращі команди квартету.

Олімпійський футбольний турнір триватиме з 24 липня до 9 серпня в семи французьких містах (Париж, Марсель, Ліон, Бордо, Сент-Етьєн, Ніцца та Нант). На Олімпіаду-2024 зможуть поїхати 18 українців 2001 року народження та молодші. Окрім, того три футболісти в заявці можуть бути поза віковим цензом.