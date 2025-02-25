В окупованому Росією Придністров'ї тарифи на енергоресурси підняли в 1,5-2 рази
Окупаційна адміністрація захопленого Росією регіону Молдови, Придністров'я, підвищила тарифи на газ, тепло та електроенергію і водопостачання для населення з 1 березня 2025 року в 1,5-2 рази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "уряду" Придністров'я.
У результаті тарифи на газ зростуть удвічі, на опалення - в 1,8 раза, а електроенергію - в 1,5 раза.
"Коригування тарифів обумовлено зміною механізму розрахунку економічно обґрунтованої ціни на природний газ", - ідеться в повідомленні.
Тепер на вартість газової складової, яка враховується під час розрахунку тарифів, безпосередньо впливають витрати Придністров'я на закупівлю і транспортування блакитного палива. "В умовах поточної економічної ситуації республіка змушена купувати газ за кредитні кошти", - заявили в адміністрації.
Раніше вартість газової складової становила для низки споживачів 1 рубль за тисячу кубометрів. "Тепер вона відповідатиме поточним економічним реаліям і становитиме 1 156,65 руб. за тисячу кубометрів", - ідеться в повідомленні.
Енергетична криза в Придністров'ї
Нагадаємо, у Придністров'ї з 1 січня почали відключати опалення та електрику через припинення поставок газу з Росії.
Молдова використовувала теплову електростанцію в Придністров'ї для забезпечення дешевої електроенергії, але вирішила, що економічно вигідніше купувати електроенергію у постачальників у європейських країнах.
Після того як Україна відмовилася продовжити транзитну угоду, Молдова звернулася до "Газпрому" з пропозицією постачати газ альтернативними маршрутами, переважно через Туреччину.
"Газпром" заявив, що Молдова спочатку повинна погасити заборгованість, яка, за його оцінками, становить 709 млн доларів, але ця цифра оскаржується Кишиневом.
На початку лютого адміністрація Придністров'я припинила вимкнення електроенергії та почала відновлювати опалення квартир, оскільки поновилося постачання природного газу, що фінансується Європейським Союзом.