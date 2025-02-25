В окупованому Росією Придністров'ї тарифи на енергоресурси підняли в 1,5-2 рази

Окупаційна адміністрація захопленого Росією регіону Молдови, Придністров'я, підвищила тарифи на газ, тепло та електроенергію і водопостачання для населення з 1 березня 2025 року в 1,5-2 рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "уряду" Придністров'я .

У результаті тарифи на газ зростуть удвічі, на опалення - в 1,8 раза, а електроенергію - в 1,5 раза.

"Коригування тарифів обумовлено зміною механізму розрахунку економічно обґрунтованої ціни на природний газ", - ідеться в повідомленні.

Тепер на вартість газової складової, яка враховується під час розрахунку тарифів, безпосередньо впливають витрати Придністров'я на закупівлю і транспортування блакитного палива. "В умовах поточної економічної ситуації республіка змушена купувати газ за кредитні кошти", - заявили в адміністрації.

Раніше вартість газової складової становила для низки споживачів 1 рубль за тисячу кубометрів. "Тепер вона відповідатиме поточним економічним реаліям і становитиме 1 156,65 руб. за тисячу кубометрів", - ідеться в повідомленні.

Енергетична криза в Придністров'ї

Нагадаємо, у Придністров'ї з 1 січня почали відключати опалення та електрику через припинення поставок газу з Росії.

Молдова використовувала теплову електростанцію в Придністров'ї для забезпечення дешевої електроенергії, але вирішила, що економічно вигідніше купувати електроенергію у постачальників у європейських країнах.

Після того як Україна відмовилася продовжити транзитну угоду, Молдова звернулася до "Газпрому" з пропозицією постачати газ альтернативними маршрутами, переважно через Туреччину.

"Газпром" заявив, що Молдова спочатку повинна погасити заборгованість, яка, за його оцінками, становить 709 млн доларів, але ця цифра оскаржується Кишиневом.