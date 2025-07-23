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В окупованому Криму потужна кібератака порушила роботу провайдерів зв'язку

Крим, Середа 23 липня 2025 16:33
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В окупованому Криму потужна кібератака порушила роботу провайдерів зв'язку Ілюстративне фото: хакери атакували провайдерів зв'язку в Криму (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Так звана влада тимчасово окупованого Криму поскаржилася, що на операторів фіксованого зв'язку було здійснено масштабну кібератаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на окупаційне міністерство внутрішньої політики, інформації та зв'язку в Telegram.

"У Криму здійснюється масована DDOS-атака на великих операторів фіксованого зв'язку", - йдеться в повідомленні "міністерства".

Там уточнили, що "деякі сервіси можуть бути періодично недоступні для користування абонентами". При цьому технічні фахівці "проводять усі необхідні заходи".

Варто зауважити, що оператори фіксованого зв'язку - це телеком-компанії, які надають доступ до інтернету та телефонного зв'язку через кабельні мережі, оптоволокно або інші стаціонарні технології. На відміну від мобільного зв'язку, такі послуги "прив'язані" до конкретної адреси та потребують фізичного підключення.

Кібератака на "Газпром"

Нагадаємо, минулого тижня джерела РБК-Україна повідомили, що кіберфахівці Головного управління розвідки атакували інформаційну інфраструктуру корпорації "Газпром".

Співрозмовники уточнили, що кібератака призвела до глибоких збоїв у роботі систем компанії, які могли призвести до аварійного режиму роботи, ускладнення транспортування газу і серйозних фінансових наслідків.

Також українські кіберфахівці повністю знищили дані про контракти, графіки поставок, тарифи, фінансову звітність.

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