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Окупанти знову почали застосовувати Су-34 та Су-35 для авіаударів, - ЗСУ

Четвер 28 грудня 2023 20:52
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Окупанти знову почали застосовувати Су-34 та Су-35 для авіаударів, - ЗСУ Ілюстративне фото: окупанти знову почали застосовувати Су-34 та Су-35 для авіаударів (t.me/reessentiment channel)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти відновили застосування своїх винищувачів-бомбардувальників Су-34 та Су-35 для завдання авіаударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна в ефірі "Лінія фронту".

За його словами, у районі Авдіївки зараз гаряче. Кількість зіткнень зменшилася, але ворог застосовує більшу кількість бронетехніки.

"Також він (ворог - ред.) збільшив кількість авіаударів. Знову почав застосовувати Су-35 і Су-34. 18 авіаударів за добу зафіксовано. Це не тільки Авдіївка, а по всій лінії бойового зіткнення. Тобто майже на всіх напрямках по 2-3 авіаудари було зафіксовано", - розповів Штупун.

Він зазначив, що порівняно з вчорашнім днем, 27 грудня, вдвічі збільшилося застосування дронів-камікадзе - понад сотню випадків.

Також росіяни продовжують втрачати дуже велику кількість техніки, уточнив речник. Минулої доби українські захисники знищили або сильно пошкодили понад сотню одиниць техніки РФ.

При цьому, як додав Штупун, росіяни за добу втратили майже 500 солдатів.

Знищення Су-34

Нагадаємо, 22 грудня українські захисники знищили в Херсонській області відразу три винищувачі-бомбардувальники росіян Су-34. Вони є одними з найновіших бортів на озброєнні РФ.

Вже 25 грудня наші захисники збили ще один Су-34 та один Су-30.

Після цього окупанти почали шукати нові рубежі для пусків ракет на півдні, розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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