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Окупанти вночі вдарили по житлових районах Чорнобаївки: відео наслідків

Чорнобаївка, Вівторок 03 жовтня 2023 15:39
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Окупанти вночі вдарили по житлових районах Чорнобаївки: відео наслідків Ілюстративне фото: окупанти вночі вдарили по житлових районах Чорнобаївки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 3 жовтня, вночі обстріляли село Чорнобаївка Херсонської області. Під атакою знаходилися житлові райони населеного пункту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну державну адміністрацію у Facebook.

"З 1:30 і до третьої ранку били по житлових районах. По селу прийшлося 9 "прильотів", - сказано в повідомленні відомства.

В ОДА уточнюють, що через обстріл пошкоджено житло людей, освітні заклади та адмінбудівлі.

Внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.

Обстріли Херсонської області

Нагадаємо, росіяни все ще тримають під своїм контролем лівобережну частину Херсонської області. Звідти вони активно обстрілюють правобережжя за допомогою артилерії та авіації.

Внаслідок подібних атак ворога гинуть і зазнають поранень мирні жителі населених пунктів регіону.

Зокрема, нещодавно війська РФ вдарили по Херсону, під обстріл потрапило авто поліцейських. Двоє правоохоронців постраждали.

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