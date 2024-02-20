Окупанти не припиняють обстріли енергооб’єктів у прифронтових регіонах, - Міненерго

В областях, які наближені до лінії фронту, ворог продовжує майже невпинно атакувати енергетичні об’єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра енергетики Ярослава Демченкова.

"Прифронтові території - це справжній виклик для енергетиків, тому що там обстріли тривають практично не зупиняючись. Дуже страждають і об'єкти генерації, і розподілу, і передачі електроенергії, і вугільні підприємства", - сказав він.

Демченков підкреслив, що наразі навіть важко провести оцінку пошкоджень вугільних підприємств. Через це Світовий банк не врахував нанесені вугільним підприємствам пошкодження під час оцінки збитків енергосистеми, які склали 10,6 млрд доларів.

Також він додав, що енергетики дуже ризикують щоразу, як виїжджають у прифронтові зони, щоб відновлювати пошкоджене обладнання. Ризик полягає в тому, що у якщо енергетики надовго залишаться на одному місці, росіяни можуть підступно атакувати ремонтні бригади.

Окрім того, у прифронтових регіонах дуже щільно заміновані території та енергооб’єкти.

"Коли ми звільняємо території, то підстанції, повітряні лінії, ми могли б прийти і відразу відновлювати, але маємо працювати з ДСНС, зі спеціальними міжнародними компаніями, для того, щоб спочатку бути впевненими, що території розміновані, що це не несе небезпеку. І всі ці фактори впливають на те, наскільки швидко ми можемо відновити енергопостачання цих територій", - підсумував заступник міністра енергетики.

Нагадаємо, за останні тижні окупанти атакували три теплоелектростанії на сході України, деякі з них були обстріляні декілька разів.

Також нещодавно через обстріли була пошкоджена енергетична інфраструктура у Львові, Харкові, Херсоні та Кривому Розі.