Окупанти посилили перевірки і не пускають людей до Бердянська, - Генштаб

Ілюстративне фото: окупанти посилили перевірки та не пускають людей до Бердянська (Getty Images)

Росіяни посилили перевірки на блокпостах біля Бердянська (Запорізька область), вони не пускають частину людей до міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

"На блокпостах навколо міста Бердянськ посилено контрдиверсійні заходи, зросла кількість військовослужбовців російських окупаційних військ, перевірки цивільних осіб стали проводити більш ретельно", - заявляє українське військове командування. При цьому у Генштабі наголошують, що до міста перестали пропускати людей без місцевої реєстрації.