Окупанти понад 30 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ на Покровському напрямку, - Генштаб

Росіяни продовжують тиснути на Покровському напрямку і вже 32 рази намагалися прорвати оборону ЗСУ на цій ділянці фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Ситуація на Покровському напрямку

Військові повідомили, що натиск окупантів на Покровському напрямку не зменшується.

"Противник уже 32 рази намагався прорвати нашу оборону неподалік Євгенівки, Новоолександрівки, Новоселівки Першої, Сокола, Уманського та Яснобродівки", - пише Генштаб.

Зазначається, що більше половини зіткнень від загальної кількості боїв на цьому напрямку ще тривають. Російські війська для підтримки наступальних дій активно застосовують авіацію, як бомбардувальну, так і штурмову, і наразі завдали загалом 6 авіаударів.

Яка обстановка на інших напрямках у Донецькій області

Генштаб повідомляє, що жорсткі бої точаться на Лиманському напрямку. Станом на зараз, у районах Торського, Тернів та Макіївки, відбулося сім бойових зіткнень. Біля останнього окупанти завдали удару некерованими авіаракетами.

Ще дві ворожі атаки тривають біля Греківки. При цьому українські воїни вживають усіх необхідних заходів для стримування противника.

На Краматорському напрямку ворог провів чотири атаки неподалік Григорівки, Кліщіївки та Нового. Дві з них тривають. Біля мікрорайону Новий загарбники підтримували свої дії авіаударом - били НАРами;

ворог провів чотири атаки неподалік Григорівки, Кліщіївки та Нового. Дві з них тривають. Біля мікрорайону Новий загарбники підтримували свої дії авіаударом - били НАРами; Ворог за сьогодні наростив до дев'яти кількість атак на Курахівському напрямку . Шість відбито нашими захисниками. Біля Красногорівки окупанти продовжують тиснути - тривають бої в трьох локаціях;

. Шість відбито нашими захисниками. Біля Красногорівки окупанти продовжують тиснути - тривають бої в трьох локаціях; На Времівському напрямку противник, за підтримки авіації, чотири рази штурмував наші позиції поблизу Старомайорського, Водяного та Урожайного. Наразі українські воїни відбивають дві із зазначених атак.

Бої в Харківській області

На Харківському напрямку на даний час обліковано п’ять боєзіткнень. Окупанти не полишають спроб прорвати нашу оборону біля Вовчанська та Липців – точаться бойові дії. Українські воїни завдають російським військам відчутних втрат.

На Куп’янському напрямку станом на зараз Сили оборони уже відбили сім ворожих атак поблизу Синьківки, Піщаного та Степової Новоселівки, ще дві - тривають.

Загальна ситуація

Генштаб уточнив, що ситуація майже вздовж усієї лінії зіткнення є динамічною. Українські захисники стійко тримають зайняті позиції, б'ють ворога та знищують його техніку.

Протягом цієї доби сталося 79 бойових зіткнень. Агресор продовжує обстрілювати з артилерії прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Артобстрілів зазнали Грем'яч, Марчихина Буда, Товстодубове, Леонівка та Волфине.