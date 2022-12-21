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Окупанти обстріляли італійських журналістів під Херсоном

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Херсон, Середа 21 грудня 2022 15:35
Окупанти обстріляли італійських журналістів під Херсоном Ілюстративне фото: окупанти обстріляли італійських журналістів під Херсоном (facebook.com/mod mil ukr)
Автор: Іван Носальський

У Херсонській області російські окупанти відкрили вогонь по авто, в якому перебували італійські журналісти. Один з них отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постраждалого журналіста Клаудіо Локателлі у Facebook.

За його словами, він приїхав з колегою до селища Антонівка під Херсоном для того, щоб взяти інтерв'ю у мешканців. Машину, в якій були журналісти, почали обстрілювати росіяни.

"Нас заблокували під прицілом, перш ніж ми змогли дістатися безпечного місця, я втратив кров, але рана незначна. Якби я відчинив двері, я був би без ноги або того гірше", - написав Локателлі після атаки.

Він зазначив, що російська артилерія обстрілювала авто, навіть попри великий напис "Преса" на ньому.

"Автомобіль добре помітний, більше нікого не було поруч, атака на нас була навмисною, враховуючи місце та динаміку", - додав Локателлі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що станом на початок листопада після повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти вбили 43 журналістів.

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Херсон Італія Обстріл Війна Росії проти України
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