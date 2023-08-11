Окупанти обстріляли базу відпочинку в Очакові

Російські військові знову обстріляли території Миколаївської області. В результаті атаки по Очаківській громаді сталась пожежа на одній з баз відпочинку.

Про це розповів спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

"Ворог підступно гатить по рекреаційній зоні.Очаківську громаду обстрілював з реактивних систем залпового вогню", - повідомив Назаров.

Фото: росіяни обстріляли Очаків (t.me/Nazars_look)

За даними спікера, внаслідок влучання по території однієї з баз відпочинку, загорілось складське приміщення.

"Вогнеборці 22 державної пожежно-рятувальної частини оперативно загасили вогонь на площі 70 кв. м. Інформація про постраждалих не надходила", - додав він.

Російські обстріли Миколаївської області

Територія Миколаївської області зазнає обстрілів з боку російських окупантів майже щоденно. Для атак загарбники активно застосовують артилерію, а також запускають дрони, або завдають ракетних ударів.

Нагадаємо, що наприкінці липня в результаті російських обстрілів у Куцурубській громаді поранення отримала 84-річна жінка, яка пасла худобу недалеко від свого будинку.

Також повідомлялося, що перед цим через ворожі обстріли в Миколаївській області постраждали дві людини.

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