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Окупанти можуть атакувати українську енергосистему не тільки взимку, - Кудрицький

Четвер 15 лютого 2024 19:29
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Окупанти можуть атакувати українську енергосистему не тільки взимку, - Кудрицький Фото: Володимир Кудрицький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Останнім часом окупанти посилили обстріли енергетичної інфраструктури Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову "Укренерго" Володимира Кудрицького.

"Були локальні пошкодження енергооб’єктів в різних регіонах - останнім часом, зокрема, ворог дуже активно атакує Дніпропетровщину. Але окрім таких локальних перерв в енергопостачанні, які, я сподіваюсь, нашим слухачам зрозумілі, ми досить швидко відновлювали подачу електрики споживачам", - сказав він.

Водночас Кудрицький додав, що не варто розслаблятися й нагадав про необхідність ощадливого споживання електроенергії.

Голова "Укренерго" також наголосив, що опалювальний сезон ще не закінчився і все ще можуть настати холодні періоди, які призводять до зростання споживання електроенергії, і, як наслідок, до збільшення навантаження на енергосистему.

"По-друге, на жаль, ворог може атакувати енергосистему не тільки взимку, тому ми мусимо всі бути готовими і не забувати про ощадливе споживання енергоресурсів, особливо зранку та ввечері, коли на енергосистему є найбільше навантаження", - підкреслив Кудрицький.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що енергосистема України постійно зазнає обстрілів, тому потрібно бути вдячними Силам Протиповітряної оборони, які збивають більшість ракет та дронів.

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