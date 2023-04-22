ua ru
Сб, 22 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти хотіли вивезти поранених до РФ: російські прикордонники їх не пустили, - Генштаб

Новость на русском →
Субота 22 квітня 2023 07:05
Окупанти хотіли вивезти поранених до РФ: російські прикордонники їх не пустили, - Генштаб Фото: окупанти не змогли вивезти поранених до РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Окупанти намагались вивезти поранених з Луганської області до Бєлгорода, але російські прикордонники розвернули їх назад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Повідомляється, що для перевезення поранених окупантів було задіяно 14 вантажних автомобілів. При спробі перетину Державного кордону України на територію РФ, з певних причин російська сторона не пропустила військову колону та розвернула її назад.

"Відомо, що під час зазначеного переміщення частина військовослужбовців противника не вижила через відсутність належної медичної допомоги", - зазначили у Генштабі.

Інша частина важкопоранених загарбників, понад 50 осіб, перевезена до шпиталю, що розгорнутий на базі Троїцької центральної районної лікарні.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, ЗСУ відбили 53 атаки росіян на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
З переселенців не будуть стягувати борги за комуналку, - Шмигаль
З переселенців не будуть стягувати борги за комуналку, - Шмигаль
DAILY
Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни