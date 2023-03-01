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Окупанти думали, що ЗСУ пішли у прорив. У Пологах лунали вибухи на базі росіян

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Запоріжжя, Середа 01 березня 2023 08:52
Окупанти думали, що ЗСУ пішли у прорив. У Пологах лунали вибухи на базі росіян Фото: у Пологах Запорізької області лунали вибухи на базі росіян (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В місті Пологи Запорізької області у вівторок, 28 лютого, близько опівдня було дуже гучно. Артилеристи ЗСУ вдало відпрацювали по території локомотивного депо, де окупанти організували свої базу та склад, вони бігали в паніці, думаючи, що ЗСУ влаштували прорив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Мелітополь".

За повідомленням місцевих жителів, спочатку близько 11.40 був перший "приліт", а через 20 хвилин - другий.

"Далі почалася "дискотека" - БК детонував так, що у окупантів почалась страшна паніка. Вони бігали і волали, як "опечені". Деяким навіть здалося, що це прорив ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за минулу добу, 28 лютого, ЗСУ відбили понад 85 атак противника на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Нагадаємо, російські окупанти вкотре обстріляли населені пункти Запорізької та Донецької областей. Для розвідки на Запоріжжі вони використовують комплекс "Зоопарк-1".

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вибухи Запорожская область
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