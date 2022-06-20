ru ua
Пн, 20 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Окружение Путина может владеть активами на 4,5 млрд долларов, - "Медуза"

Новина українською →
Москва, Понедельник 20 июня 2022 15:40
Окружение Путина может владеть активами на 4,5 млрд долларов, - "Медуза" Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Илона Свиридова

Окружение президента России Владимира Путина может владеть активами на сумму как минимум около 4,5 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

Издание отмечает, что у Путина находили огромный дворец на берегу Черного моря, лыжный курорт и виллу на севере Ленинградской области, но до сих пор не удалось документально подтвердить, что все это принадлежит ему. Поскольку после каждого расследования кто-то из старых друзей президента России заявлял о якобы своей причастности к этой недвижимости.

Однако выяснилось, что у всех этих активов есть кое-что общее, а именно IT-инфраструктура. В частности, организации так называемых друзей Путина пользуются почтой на домене LLCIinvest.ru, которой владеет компания "Москомсвязь", имеющая связь с банком "Россия" и через него - с окружением российского президента.

Кооператив Путина

Журналистам "Медузы" удалось найти 86 компаний, которые пользуются почтой на llcinvest.ru. Общая стоимость их активов составляет около 4,5 млрд долларов - это особняки, самолеты бизнес-класса, яхты и банковские счета с огромными суммами денег.

У многих этих компаний - одни и те же директора, юридические адреса и аудиторы. Частью напрямую владеет банк "Россия", часть записана на его акционеров, в том числе на миллиардера Юрия Ковальчука и на "подругу Путина" Светлану Кривоногих.

"Единственное объяснение, которое приходит в голову, - все эти компании объединены общей системой управления", - заявил на условиях анонимности эксперт по коррупционным вопросам.

По его словам, группа компаний LLCInvest сформировалась вокруг людей, которые были близки к Путину еще во время его работы в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-х годах. Он также полагает, что это объединение может быть устроено как кооператив, члены которого, вероятно, обмениваются имуществом и услугами.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает его связь с LLCInvest.

"Президент Российской Федерации никоим образом не связан и не аффилирован с названными вами объектами и организациями", - отметил он.

Напомним, в январе 2021 года Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о роскошном дворце Путина в Геленджике, строительство которого обошлось в более 1,3 млрд долларов.

Позже журналисты нашли дачу Путина в оккупированном Крыму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация
NEWS
Ермак оценил вероятность масштабного участия Беларуси в войне против Украины
Ермак оценил вероятность масштабного участия Беларуси в войне против Украины
DAILY
Кто управляет экономикой Украины и как устроен Кабмин военного времени
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский Кто управляет экономикой Украины и как устроен Кабмин военного времени