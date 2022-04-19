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Около трети украинских полей непригодны для посева из-за боевых действий, - ООН

Новина українською →
Киев, Вторник 19 апреля 2022 06:19
Около трети украинских полей непригодны для посева из-за боевых действий, - ООН Предупреждение о минах (Фото: hromadske.ua)
Автор: Константин Широкун

В Украине более 30% сельскохозяйственных полей не будут использоваться для посева зерновых из-за войны. Среди ключевых проблем – активные боевые действия, а также большое количество мин и других боеприпасов, оставленных на полях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ООН.

"Более 30% сельскохозяйственных полей не будут использоваться для посадки пшеницы, ячменя, подсолнечника и кукурузы. Продолжающиеся военные действия могут вызвать глобальную продовольственную катастрофу: 36 стран зависят от экспорта продовольствия из Украины и России", – говорится в сообщении управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

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