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Около половины украинцев допускают рынок земли, но со значительными ограничениями

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Украина, Понедельник 27 сентября 2021 12:29
Около половины украинцев допускают рынок земли, но со значительными ограничениями Фото: украинцы в целом не против рынка земли, но с ограничениями (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Только 5% украинцев считают, что земля должна быть в свободной продаже, без каких-либо ограничений. В то же время 37% респондентов придерживаются мнения, что земля в принципе не может быть объектом купли-продажи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Около половины граждан поддерживают куплю-продажу земли с определенными условиями: 27% украинцев считают, что землю можно продавать, но не иностранцам; 12% отметили, что землю можно продавать, если есть ограничения на величину площади, которой может владеть один человек или хозяйство; 10% поддерживают рынок, если есть законодательно закреплена минимальная цена, ниже которой земля продаваться не может.

Около половины украинцев допускают рынок земли, но со значительными ограничениями

По данным опроса, большинство (61%) украинцев считает, что человек, имеющий в собственности землю, должен иметь право ее продать. При этом доля тех, кто признает такое право граждан, растет (в 2019 году таких было 50%). Почти четверть украинцев (23%) не соглашаются, что гражданин должен иметь право продать свою землю.

Около половины украинцев допускают рынок земли, но со значительными ограничениями

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 14 по 19 мая 2021 года среди 2020 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, введение рынка земли с 1 июля 2021 года существенно не повлияло на экономическое поведение большинства украинцев. Более половины (61%) опрошенных заявили, что пока не собираются ничего делать.

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