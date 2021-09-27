Около половины украинцев допускают рынок земли, но со значительными ограничениями

Только 5% украинцев считают, что земля должна быть в свободной продаже, без каких-либо ограничений. В то же время 37% респондентов придерживаются мнения, что земля в принципе не может быть объектом купли-продажи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Около половины граждан поддерживают куплю-продажу земли с определенными условиями: 27% украинцев считают, что землю можно продавать, но не иностранцам; 12% отметили, что землю можно продавать, если есть ограничения на величину площади, которой может владеть один человек или хозяйство; 10% поддерживают рынок, если есть законодательно закреплена минимальная цена, ниже которой земля продаваться не может.

По данным опроса, большинство (61%) украинцев считает, что человек, имеющий в собственности землю, должен иметь право ее продать. При этом доля тех, кто признает такое право граждан, растет (в 2019 году таких было 50%). Почти четверть украинцев (23%) не соглашаются, что гражданин должен иметь право продать свою землю.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 14 по 19 мая 2021 года среди 2020 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.