На околицях Снігурівки сталися вибухи: є постраждалі, серед них дівчинка
На околицях міста Снігурівка в Миколаївській області сьогодні, 3 січня, сталися вибухи на території підприємства. Унаслідок цього постраждали люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Снігурівської МВА Івана Кухти.
"На території одного з підприємств на околиці Снігурівки пролунало кілька вибухів", - йдеться у повідомленні.
Пізніше Кухта повідомив, що прилеглі будинки на околиці міста зазнали пошкоджень від вибухової хвилі, унаслідок чого серед місцевих мешканців є постраждалі, які дістали травми різного ступеня тяжкості.
"Серед постраждалих є неповнолітня дівчинка. Наразі постраждалим надається медична допомога. Усі відповідні служби працюють на місці", - додав очільник міста.
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