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На околицях Снігурівки сталися вибухи: є постраждалі, серед них дівчинка

Снігурівка, Середа 03 січня 2024 19:04
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На околицях Снігурівки сталися вибухи: є постраждалі, серед них дівчинка Архівне фото: На околицях Снігурівки сталися вибухи (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

На околицях міста Снігурівка в Миколаївській області сьогодні, 3 січня, сталися вибухи на території підприємства. Унаслідок цього постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Снігурівської МВА Івана Кухти.

"На території одного з підприємств на околиці Снігурівки пролунало кілька вибухів", - йдеться у повідомленні.

Пізніше Кухта повідомив, що прилеглі будинки на околиці міста зазнали пошкоджень від вибухової хвилі, унаслідок чого серед місцевих мешканців є постраждалі, які дістали травми різного ступеня тяжкості.

"Серед постраждалих є неповнолітня дівчинка. Наразі постраждалим надається медична допомога. Усі відповідні служби працюють на місці", - додав очільник міста.

Інші надзвичайні ситуації в Україні

Сьогодні в багатоповерхівці Чернігова стався вибух. У результаті цього загинув чоловік.

Також наприкінці грудня підліток підірвав гранату у під'їзді житлового будинку у місті Обухів Київської області. Порушника затримали правоохоронці.

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