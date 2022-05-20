Оккупанты не смогли перерезать трассу на Бахмут, - Донецкая ОВА
У россиян не получилось перерезать трассу на Бахмут в Донецкой области. Враг отбит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.в эфире телемарафона.
Бахмут подвергся шести ракетным, бомбовым и авиационным ударам. Обстрелам подверглись Авдеевка, Очеретовская община, Марьинка, Красногоровка, Торецк.
"Один из населенных пунктов также, из которого враг двигался, освобожден. Поэтому тяжелые бои продолжаются, очень нелегко. Людям необходимо эвакуироваться, чтобы нам было проще освобождать нашу территорию", - заявил он.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 17 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Бахмуту. Вследствие огня был разрушен жилой дом с 1 по 5 этаж. Еще тогда спасатели достали из-под завалов погибшего и тяжелораненую 9-летнюю девочку. Уже на следующий день, 18 мая, спасатели обнаружили тела женщины и двухлетнего ребенка.
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