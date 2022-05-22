Оккупанты проводят "национализацию" компаний телекоммуникационных услуг, - Генштаб
Фото: оккупанты проводят "национализацию" компаний телекоммуникационных услуг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Российские оккупационные войска проводят так называемую "национализацию" компаний, предоставляющих телекоммуникационные услуги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
"Оккупационная власть проводит работу по так называемой “национализации” компаний-представителей телекоммуникационных услуг", - сообщил Генштаб.
Напомним, ранее российские оккупационные войска начали отключать мобильную и интернет-связь украинских операторов на временно оккупированных территориях юга и востока Украины.
В Херсоне, Мелитополе, Бердянске и других оккупированных городах было начато вещание российских федеральных телеканалов.