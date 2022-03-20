Оккупанты объявили в "ДНР" новую волну мобилизации и подняли предельный возраст, - Генштаб

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что российские оккупанты из-за понесенных потерь решили пополнить свои войска новыми "солдатами" из ОРДЛО. Так, "ДНРовцы" уже объявили еще одну волну мобилизации, и вскоре их примеру последуют в "ЛНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

"Подобное ожидает и на временно оккупированной территории Луганской области, учитывая, что из зоны действия 2-го армейского корпуса в населенные пункты Луганск, Сорокино и Довжанское ежедневно прибывают грузовики заполнены телами солдат", - отмечается в сводке об оперативной обстановке на фронтах.

В Генштабе добавили, что аналогичное объявление могут вскоре сделать и "ЛНРовцы".

"На временно оккупированной территории Донецкой области российскими кураторами объявлена очередная волна мобилизации для пополнения 1-го армейского корпуса. Предельный возраст отмобилизованных поднят к 65 годам", - говорится в сообщении.

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали, что российские оккупанты не выплачивают компенсаций за убитых мобилизованных "ЛДНРовцев".

Напомним также, украинские военные допускают, что Кремль из-за серьезных потерь может объявить в РФ тотальную мобилизацию, пойдя по сценарию второй чеченской кампании.

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