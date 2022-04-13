Оккупанты нанесли ракетный удар по городу в Житомирской области: в домах выбило окна и двери

Российские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Чуднова Житомирской области. В результате в многоэтажках и частных усадьбах вылетели стекла и двери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Житомирской области

Оккупанты нанесли ракетный удар по городу в Житомирской области facebook.com/zhytomyr.police)

Правоохранители зафиксировали последствия обстрелов и возбудили производство по уголовной части 3 статьи 110 Уголовного кодекса - "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

В результате взрыва ракет российских оккупантов из частных и многоэтажных домов вылетели стекла и двери.

В частности, в полночь 13 апреля полицейские выезжали по вызову в село Чудновской территориальной общины.

Ранее мы сообщали, что в Житомире задержали мужчину с прибором для корректировки артиллерийского огня.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 49-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!