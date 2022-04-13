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Оккупанты нанесли ракетный удар по городу в Житомирской области: в домах выбило окна и двери

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Житомирская область, Среда 13 апреля 2022 17:36
Оккупанты нанесли ракетный удар по городу в Житомирской области: в домах выбило окна и двери Оккупанты нанесли ракетный удар по городу в Житомирской области facebook.com/zhytomyr.police)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска нанесли ракетный удар по окрестностям Чуднова Житомирской области. В результате в многоэтажках и частных усадьбах вылетели стекла и двери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Житомирской области

В частности, в полночь 13 апреля полицейские выезжали по вызову в село Чудновской территориальной общины.

В результате взрыва ракет российских оккупантов из частных и многоэтажных домов вылетели стекла и двери.

Правоохранители зафиксировали последствия обстрелов и возбудили производство по уголовной части 3 статьи 110 Уголовного кодекса - "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Оккупанты нанесли ракетный удар по городу в Житомирской области: в домах выбило окна и двериОккупанты нанесли ракетный удар по городу в Житомирской области: в домах выбило окна и двериОккупанты нанесли ракетный удар по городу в Житомирской области: в домах выбило окна и двериОккупанты нанесли ракетный удар по городу в Житомирской области: в домах выбило окна и двериОккупанты нанесли ракетный удар по городу в Житомирской области facebook.com/zhytomyr.police)

Ранее мы сообщали, что в Житомире задержали мужчину с прибором для корректировки артиллерийского огня.

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