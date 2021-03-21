ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Девять обстрелов на Донбассе: оккупанты стреляли из минометов крупного калибра

Новина українською → Донбасс, Воскресенье 21 марта 2021 07:53
Девять обстрелов на Донбассе: оккупанты стреляли из минометов крупного калибра Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В субботу, 20 марта, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, погиб военный. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от Пивденного оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи поселка Шумы - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи населенного пункта Водяное на Приазовье оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из гранатометов различных систем.

По позициям наших воинов в пригороде Лебединского - оккупанты применили стрелковое оружие, а вблизи поселка Широкино - вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские бойцы открывали огонь. С начала суток российские наемники режим тишины на Донбассе не нарушали

Напомним, 19 марта боевики дважды обстреливали украинские позиции на Донбассе.

Кроме того, 19 марта в результате вражеского обстрела погиб украинский военный.

Добавим, что ранее вблизи Пивденного во время вражеского обстрела получил смертельное ранение украинский военный. Боевики обстреляли позиции ООС из артиллерийского вооружения и автоматического оружия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс ООС
NEWS
В Украине еще свыше 11 тысяч новых случаев COVID-19
В Украине еще свыше 11 тысяч новых случаев COVID-19
DAILY
Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине