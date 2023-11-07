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ОККО розгорнула мережу швидкісних електрозарядок на основних трасах: дозарядити батарею до 80% можна за 40 хвилин

Вівторок 07 листопада 2023 17:23
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ОККО розгорнула мережу швидкісних електрозарядок на основних трасах: дозарядити батарею до 80% можна за 40 хвилин Фото: ОККО розгорнула мережу швидкісних електрозарядок на основних трасах: дозарядити батарею до 80% можна за 40 хвилин (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

На двох магістральних автошляхах України - "Київ-Одеса" і "Київ-Львів-Чоп", а також на в’їзді/виїзді з Києва у бік Полтави й Харкова - ОККО розгорнула мережу швидкісних електрочарджерів потужністю 120/150 кВт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Тепер власники електрокарів за 40 хвилин можуть гарантовано заряджати своє авто на 80% майже кожні 2 години поза межами міст. На сьогодні обладнання встановлено вже на 15 АЗК.

"Згідно зі статистикою, на початок вересня поточного року на дорогах України вже курсує 66 тисяч електрокарів. Це на 26 тисяч більше, ніж минулого року, і, якщо надалі темп приросту буде збережено, то вже через рік кількість електрокарів може перевищити відмітку в 100 тисяч. Але відсутність інфраструктури не дозволяє власникам електрокарів переміщуватись між великими містами. Ми маємо на меті вирішити цю проблему. Наразі наша компанія фактично першою системно розбудовує мережу Ultra Fast Chargers. Зараз нам вдалось охопити дві високопотокові траси. В перспективі плануємо розширення проєкту й на інших напрямках", - коментує віцепрезидент з маркетингу ОККО Василь Дмитрів.

ULTRA FAST chargers австрійського виробника, які встановлює компанія, може заряджати декілька авто одночасно. Для зручності клієнтів також створено мапу з повним переліком АЗК зі швидкісними зарядками, передбачено і опцію "прокласти маршрут".

ОККО розгорнула мережу швидкісних електрозарядок на основних трасах: дозарядити батарею до 80% можна за 40 хвилин

Партнерами проекту мережі виступає компанія ТОКА, яка забезпечує сервісне обслуговування чарджерів. Зокрема, зарядка авто здійснюється через мобільний застосунок ТОКА NETWORK. Оплатити послуги чарджера можна як через додаток, так і через термінали самообслуговування EasyPay, розміщені на АЗК.

Загалом на сьогодні вже на 57 комплексах мережі ОККО можна підзарядити електромобіль, у тому числі на 15 встановлено швидкісні зарядки.

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