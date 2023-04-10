ОККО і "Повернись живим" зібрали 325 млн гривень на ШАРКи

Ініціатива "ОКО ЗА ОКО" стартувала у листопаді минулого року. З кожного проданого літра брендового пального Pulls ОККО перераховувала по 1 гривні на "ШАРКи". Крім того, небайдужі українці донейтили на комплекси і на спецрахунок "Повернись живим".

"Ми це зробили. Дякую кожному з мільйонів українських водіїв, що долучились до ініціативи. Гуртом ми змогли доволі швидко акумулювати необхідну суму на розвідкомплекси для підсилення армії. Буквально щотижня на лічильнику ми бачили плюс один новий "ШАРК". І така ваша залученість і підтримка вражають. Ви спонукаєте нас не зупинятися. Тож сьогодні ми підбиваємо підсумки однієї ініціативи, а вже завтра ми стартуємо з новим, не менш масштабним проєктом допомоги ЗСУ разом із "Повернись живим" і вами", - говорить СЕО ОККО Василь Даниляк.

"Мільйони українців долучилися заради допомоги війську до нашого з ОККО проєкту, і ми вдячні кожному. Перший із комплексів "ШАРК" - вже у ЗСУ. А скоро й решта 24 вестимуть розвідку уздовж усього фронту. Відстежуватимуть рух ворога й коригуватимуть вогонь артилерії на глибину до 60 кілометрів. А значить, збережуть життя наших захисників і наближатимуть перемогу у війні з Росією. Важливо, що це не окремі безпілотники, а самодостатні автономні комплекси у повнопривідному мікроавтобусі, спеціально розробленому командою Фонду під їхню роботу. Це значно збільшує мобільність і можливості екіпажів, убезпечує їх", - говорить директор "Повернись живим" Тарас Чмут.

Нагадаємо, до кожного з 25 комплексів "ШАРК" вартістю 13 млн грн входить обладнане пунктом управління прохідне авто Torsus Terrastorm від Pulsar Expo, пускова установка і два БпЛА від Ukrspecsystems, які мають розмах крил 3,4 м, здатність працювати у повітрі до 4-х годин і стійкість до засобів РЕБ. Камера цих БпЛА дає змогу здійснювати адаптивний трекінг цілі навіть при швидкості об‘єкта у 100 км/год.

У рамках ініціативи для армії також закуплять 25 резервних безпілотників, щоб вчасно можна було замінювати апарати, втрачені чи пошкоджені під час завдань. Поки тривав збір, паралельно йшла підготовка і 25 екіпажів для управління БпЛА.