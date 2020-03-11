Без ограничений для транспорта и ж/д сообщений: в Кабмине рассказали о мерах при карантине

Фото: Владислав Криклий (hsc.gov.ua)

Ограничений в работе общественного транспорта в городах, автомобильного и железнодорожного транспорта не устанавливаются

В Кабинете министров Украины рассказали о мерах предосторожности при карантине из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра инфраструктуры Владислава Криклия в Facebook.

Он отметил, что Кабмин 11 марта принял решение ограничить массовые мероприятия с участием более 200 человек и ввести карантин в учебных заведениях с целью противодействия распространению коронавируса в Украине.

По словам министра, на КПВВ на государственной границе осуществляется температурный скрининг, а также введется учет лиц, которые въезжают из эпидемически опасных территорий.

При этом он добавил, что подготовка и отправление пассажирских поездов происходит согласно технологического процесса и согласно расписанию движения поездов, а также осуществляется дополнительная санитарная обработка поездов. Кроме того, проводится уборка и дезинфекция вокзальных помещений, пассажирских вагонах в пути следования и в пунктах оборота, проводится дополнительная дезинфекция в местах наибольшего пользования пассажирами не менее чем один раз в час.

При этом Криклий добавил, что "Укрзализныця" укомплектована средствами индивидуальной защиты, а также подготовлены специальные помещения на вокзалах в случае выявления лиц с симптомами респираторных заболеваний с целью проверки подозрения на коронавирус.

"Аэропорты Украины работают в штатном режиме, введен усиленный режим текущей дезинфекции. В международных аэропортах выделены помещения для изоляторов, проводится температурный скрининг пассажиров и опрос перед началом пограничного и таможенного оформления международных рейсов", - сообщил министр.

При этом он добавил, что аэропорт "Борисполь" закупит оптические системы оценки инфракрасного излучения для предварительного контроля состояния здоровья пассажиров, прилетающих из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.

"Эксплуатантам воздушных судов, осуществляющих международные перевозки из / в страны, опасных на COVID-19, рекомендовано увеличить количество дезинфекции воздушных судов в каждом аэропорту на маршруте", - добавил он.

Также Криклий сообщил, что Министерство инфраструктуры обратилось к Государственной авиаслужбе с предложением рекомендовать украинским авиакомпаниям, которые осуществляют или планируют осуществлять регулярные и чартерные рейсы в / из Италии, рассмотреть возможность временного приостановлении таких рейсов на период действия карантина с целью предотвращения занесения и распространения болезни на территории Украины.

"Пассажирам, рейсы которых отменены или забронированы в страны, относительно которых есть предупреждения или ограничения в отношении поездок в связи с COVID-19, необходимо обращаться в отделы работы с клиентами соответствующих авиакомпаний", - добавил он.

При этом министр отметил, что ограничений относительно работы общественного транспорта в городах, автомобильного и железнодорожного транспорта не устанавливаются.

Напомним, 11 марта Кабинет министров ввел карантин в Украине из-за распространения коронавируса в мире. В частности, с 12 марта по 3 апреля во всех областях запрещены массовые собрания более 200 человек, будут закрыты учебные заведения, а также закрыто авиасообщение с некоторыми странами.