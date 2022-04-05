Ограничение свободы слова патриотических каналов, - пренебрежение власти к украинцам, - журналист
Ограничение свободы слова в отношении каналов, патриотическая позиция которых не вызывает сомнения, - пренебрежение власти ко всем украинцам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Юрия Бутусова в Facebook.
"Ограничение свободы слова в отношении каналов, патриотическая позиция которых не вызывает сомнения ("Еспресо", "Прямой" и "5 канал", - ред.),- пренебрежение власти ко всем украинцам, мысль, будто "война все спишет". Не все и не всем", - написал Бутусов.
По его мнению, именно свобода слова является гарантией контроля общества над властью.
"Неконтролируемая власть - это опасность, в чем мы много лет убеждаемся. Поэтому немедленно обновите речи и не унижайте Украину своим неистовым желанием заткнуть любую отличную позицию", - резюмировал он.
Напомним, 4 апреля телеканалы "Еспресо", "Прямой" и "5 канал" отключили из цифрового эфира Т2. Сейчас на их месте продолжается трансляция Национального телемарафона "единые новости #UАразом".