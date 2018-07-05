ОГХК вновь уплатила рекордные дивиденды

В прошлом году ОГХК уплатила 875,7 млн гривен налогов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней

26 июня ПАО "Объединенная горно-химическая компания" перечислила в государственный бюджет 332,6 млн гривен дивидендов за 2017 год, поставив собственный очередной рекорд. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Это уже второй рекорд, который поставила компания. В прошлом году она уплатила 321,8 млн гривен дивидендов за 2016 год, что стало историческим событием для коллектива ОГХК.

В. о главы правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" Александр Гладушко считает, что такой весомый финансовый шаг в очередной раз подтверждает, что компания удерживает статус донора государственного бюджета и является влиятельным бюджетообразующим работодателем в регионах, где работают филиалы ОГХК.

"Четвертый год подряд наша компания остается социально-ответственным налогоплательщиком, ежегодно увеличивая отчисления и обязательные платежи в бюджеты всех уровней. Мы рады тому, что страна будет иметь налоговую базу для улучшения социальных стандартов, благодаря нам", - говорит он.

По его мнению, ОГХК, как государственное предприятие, в полной мере выполняет возложенную на него социальную миссию по уплате всех необходимых платежей государству.

Также отмечается, что отчисления дивидендов в пользу государства – не единственный шаг компании в качестве донора государственного бюджета. В прошлом году ОГХК уплатила 875,7 млн гривен налогов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней. Крупнейшие из них - 148,3 млн гривен налога на прибыль, 141,2 млн гривен за пользование недрами и 321,8 гривен грн дивидендов.

Уплата такого размера налогов и сборов стала возможной благодаря положительному финансовому результату компании. По данным Министерства экономического развития и торговли Украины, в первом полугодии 2017 года ОГХК заняла 13 место по полученным чистым финансовым результатом – чистой прибылью, среди всех предприятий государственного сектора. Он составил 303 млн гривен.

С 2014 года, как ОГХК взяла в управление Иршанский горно-обогатительный комбинат и Вольногорский горно-металлургический комбинат, отчисления налогов и сборов в бюджеты всех уровней неуклонно растут. В 2014 году этот показатель составлял лишь 16,9 млн гривен, в 2015 году достиг 361,2 млн гривен, в 2016 – 781,2 млн гривен, в 2017 – 875,7 млн гривен.

"Думаю, что такой отдачи от комбинатов в виде уплаченных налогов государству, что совершила ОГХК за четыре года своей работы на титановом рынке, Украина еще не получала", - считает Александр Гладушко.