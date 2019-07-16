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Офис президента рассчитывает на новую судебную реформу после выборов

Новости » Политика    16.07.2019 - 11:23
Офис президента рассчитывает на новую судебную реформу после выборов
Руслан Рябошапка oldminjust.gov.ua

Рябошапка недоволен результатами судебных реформ 2014-2019

Верховная рада следующего созыва должна провести судебную реформу. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Рябошапка, эта реформа должна быть "настоящей" в отличие от тех реформ, которые проводились в 2014-2019 годах.

"По результатам этих "блестящих" реформ, чем отличается суд 2014-го года от суда 2019 года? Чем качественно отличается Верховный суд реформированный от суда образца 2014-го года? Чем отличается суды первой инстанции? Только тем, что там на 2 тысячи меньше штатная численность. Только тем, что в суды 2019 года перевели тех судей, которые прошли фильтр администрации Порошенко", - заявил Рябошапка.

Напомним, в июне президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной судебной реформы и подготовки законодательных и практических шагов для решения проблем функционирования судебной ветви власти.

Отметим, что по данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев негативно относятся к любым реформам, но в случае осведомленности о конкретной реформы положительная оценка возрастает до 60%.

 

Среди украинцев возросла готовность терпеть трудности ради реформ Зеленский уволил еще почти 60 глав РГА
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