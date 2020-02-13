Офис президента поддержал инициативу внедрения европейского регулирования работы норковых ферм 

Фото: Роман Лещенко (agropolit.com)

Сегодня на Украину приходится 1% в мировом производстве меха

Украине не стоит отказываться от инвестиций и отдавать конкурентное преимущество в меховой отрасли соседним странам, так как сейчас на страну приходится только 1% в мировом производстве меха. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по аграрным вопросам Роман Лещенко во время круглого стола в среду, 12 февраля, организованного парламентским Комитетом по вопросам экологической политики и природопользования, сообщает УНИАН.

"От Офиса президента хочу отметить, что мы поддерживаем концепцию создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций. Только Украина пока отталкивает этот потенциал, а Польша берет. Меховая отрасль в нашей стране имеет очень большой потенциал, мы можем увеличить свою долю на мировом рынке до 10% и стать лидером", - сказал Лещенко.

Он также предложил создать рабочую группу, куда войдут экологи и активисты, чтобы минимизировать спекуляции на тему экологичности норковых ферм, и отметил, что законопроект по совершенствованию регулирования меховой отрасли заслуживает внимания.

В свою очередь, народные депутаты и представители бизнеса призвали внедрить в Украине европейское регулирование норковых ферм, в частности предложенный парламентом законопроект №2360, предусматривающий совершенствование правового регулирования мехового производства в Украине.

Инициатор законопроекта народный депутат Сергей Литвиненко считает, что отрасль способна создать еще больше рабочих мест в сельской местности.

"Разве мы хотим уничтожить отрасль, которая уже создала 1500 рабочих мест? Думаю, это невыгодно и неразумно. Ее необходимо урегулировать, ввести единые европейские стандарты. И если будут открываться в Украине новые фермы по разведению норок, то только высокотехнологичные и современные, которые будут платить большие налоги и создавать новые рабочие места. Причем, эти рабочие места – в сельской местности", - сказал Литвиненко, предложив, в тоже время, провести инспекцию всех работающих в Украине норковых ферм.

Как отметил собственник одной из норковых ферм Александр Харченко, на его ферме не используются химикаты и формальдегиды при производстве меха, а животных не кормят антибиотиками, поэтому нецелесообразно говорить о химическом загрязнении природы от таких ферм.

"Наша ферма построена по европейским стандартам с акцентом на экологичность, благополучие животных, создание рабочих мест и внедрение технологий. Хочу отметить, что мировой лидер в производстве норкового меха сегодня – это Дания, которая одновременно является одним из примеров экологичного государства, и на такой пример стоит равняться", - отметил он.

Напомним, по данным Ассоциации звероводов Украины, в Украине действуют 10 норковых ферм, которые ежегодно уплачивают 30 млн грн налогов в госбюджеты разных уровней. Ежегодная валютная выручка от экспорта меха составляет 70 млн долл.

В Украине мех не реализовывают, его стопроцентно продают в Голландию на аукцион, который, в свою очередь, и занимается реализацией.

Пр словам президента Ассоциации звероводов Владимир Федына, в Украине за последние годы открылись только 2 новые фермы. При этом, у страны есть недорогая сырьевая база и доступная рабочая сила.