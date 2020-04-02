Офис президента и Минэкономразвития создадут совет по продовольственной безопасности

Фото: Олег Устенко (УНИАН)

В работе совета примут участие украинские аграрии, химики, а также представители СНБО и Минфина

Украина находится на передовой борьбы с распространением коронавируса, однако есть процессы в стране, которые нельзя останавливать. Об этом заявил советник президента по вопросам экономики Олег Устенко в комментарии УНИАН, передает РБК-Украина.

Среди них Устенко выделил качественное обеспечение и проведение весенне-полевых работ.

"Мы уже сегодня должны серьезно думать о том, как в рамках чрезвычайной ситуации подготовить и обеспечить также и осеннюю посевную. В этом процессе активно задействованы не только сельскохозяйственные предприятия, но и смежные отрасли. Надо вносить удобрения – значит важна бесперебойная работа украинских химиков. Важна поставка топлива. Важна работа всей логистической системы в масштабах страны – все, что касается вопросов, связанных с работой складов, транспортировкой грузов и в одну, и в другую сторону - и в поля, и с полей", - заявил Устенко.

Советник Зеленского также отметил, что в данный момент национальный приоритет номер один в Украине - это борьба с коронавирусом, однако после эпидемии страна не должна оказаться в ситуации продовольственного кризиса.

"Поэтому приоритетом номер два в нынешних условиях я назвал бы защиту продовольственной безопасности нашей страны. От того, как будут обстоять дела в АПК и в обеспечивающих его отраслях - реально будет зависеть будет ли у нас хлеб на столе в этом и следующем году", - считает советник президента.

В связи с этим, по его словам, инициируется создание оперативного координационного совета под рабочим названием "Урожай 2020". В координационный совет войдут представитель Офиса Президента, представители министерства экономики, сам министр экономики, который уже подтвердил свое участие в этом формате.

"В этот же координационный совет должны будут войти представители СНБО, потому что в текущих условиях это серьезный вызов для них тоже. На сегодняшний день у нас уже есть запросы от профильных ассоциаций химиков и аграриев, которые готовы предоставить своих экспертов, и мы будем активно использовать опыт и видение специалистов, которые в прямом и переносном смысле работают "в полях", и которые могут давать быструю обратную связь", - отметил Устенко.

По его словам, в случае необходимости будут привлечены профильные специалисты из других министерств и из регионов.

"Очевидно, что к решению многих задач понадобится привлекать не только представителей аграрного сектора, или химиков, или представителей сельскохозяйственного машиностроения, но нужны будут специалисты и из министерства инфраструктуры, нужны будут специалисты из силовых ведомств, если будут затрагиваться такого рода моменты. Возможно, будут нужны специалисты из министерства финансов", - заявил советник президента.

Устенко отмечает, что это первые посевные кампании и первый урожай в истории независимой Украины, которые необходимо будет обеспечить в таких экстраординарных условиях.

"Это реальная борьба за стабильность на украинском продовольственном рынке, а также за наш экспорт. Поэтому должна быть комплексная слаженная работа государства совместно с представителями критически важных отраслей. Задача координационного совета в том, чтобы оперативно реагировать на проблемы и новые вызовы", - резюмировал Устенко.

Напомним, число зараженных коронавирусом в Украине по состоянию на сегодня насчитывает почти 800 больных. Количество смертей от COVID-19 составило 20 человек